Німеччина передумала націоналізувати дочку "Газпрому", щоб не злити Путіна, - Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти повної націоналізації Gazprom Germania, щоб не злити президента РФ Володимира Путіна. За приєднання до державного капіталу колишньої дочки "Газпрому" виступив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.