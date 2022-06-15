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Німеччина передумала націоналізувати дочку "Газпрому", щоб не злити Путіна, - Bloomberg

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Берлін, Середа 15 червня 2022 00:31
Німеччина передумала націоналізувати дочку "Газпрому", щоб не злити Путіна, - Bloomberg Німеччина передумала націоналізувати доньку Газпрому (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти повної націоналізації Gazprom Germania, щоб не злити президента РФ Володимира Путіна. За приєднання до державного капіталу колишньої дочки "Газпрому" виступив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Шольц стурбований тим, що такий крок може призвести до загострення відносин РФ і Німеччини щодо імпорту російського газу. Але щоб врятувати фінансове становище Gazprom Germania, уряд Німеччини має намір виділити до 10 мільярдів євро. Група володіє найбільшим в Німеччині сховищем газу і має глобальну торгову команду з філіями в Лондоні і Сінгапурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина може націоналізувати дочірні підприємства "Газпрому" і "Роснефти".

Німецький уряд взяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року.

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Газпром Володимир Путін Германия
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