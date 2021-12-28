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Германия передаст ВСУ мобильный полевой госпиталь Role-2

Автор: Ольга Белей

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия передаст Воздушным силам Вооруженных сил Украины мобильный полевой госпиталь Role-2. С 2014 года Германия уже предоставила Украине медицинские товары и оборудование на сумму более 13 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Благодаря нашим партнерам в январе 2022 года украинские Военно-воздушные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это", - написал он.

При этом Резников отметил, что с 2014 года Германия предоставила Украине медицинские товары и оборудование на сумму более 13 млн евро. Также в этой стране более 160 военных ВСУ прошли лечение.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон постоянно оценивает потребности Украины в военной помощи и готовит новые пакеты.

Отметим, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в проекте бюджета США на 2022 года заложено 756 млн долларов на помощь Украине.

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