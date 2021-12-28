Германия передаст ВСУ мобильный полевой госпиталь Role-2

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия передаст Воздушным силам Вооруженных сил Украины мобильный полевой госпиталь Role-2. С 2014 года Германия уже предоставила Украине медицинские товары и оборудование на сумму более 13 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.