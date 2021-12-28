RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Німеччина передасть ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role-2

Автор: Ольга Белей

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина передасть повітряним силам Збройних сил України мобільний польовий госпіталь Role-2. З 2014 року Німеччина вже надала Україні медичні товари та обладнання на суму понад 13 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter- аккаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські Військово-повітряні сили отримають мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це", - написав він.

При цьому Резніков зазначив, що з 2014 року Німеччина надала Україні медичні товари та обладнання на суму понад 13 млн євро. Також у цій країні понад 160 військових ЗСУ пройшли лікування.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон постійно оцінює потреби України у військовій допомозі і готує нові пакети.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у проекті бюджету США на 2022 року закладено 756 млн доларів на допомогу Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога