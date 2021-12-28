Німеччина передасть ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role-2

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина передасть повітряним силам Збройних сил України мобільний польовий госпіталь Role-2. З 2014 року Німеччина вже надала Україні медичні товари та обладнання на суму понад 13 млн євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter- аккаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські Військово-повітряні сили отримають мобільний польовий госпіталь Role-2! Ми цінуємо це", - написав він.
При цьому Резніков зазначив, що з 2014 року Німеччина надала Україні медичні товари та обладнання на суму понад 13 млн євро. Також у цій країні понад 160 військових ЗСУ пройшли лікування.
Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон постійно оцінює потреби України у військовій допомозі і готує нові пакети.
Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у проекті бюджету США на 2022 року закладено 756 млн доларів на допомогу Україні.