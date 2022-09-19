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Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000

Фото: Германия передаст Украине еще четыре САУ Panzerhaubitze 2000 (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Германии решило передать Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Германии.

"Несмотря на напряженную материальную ситуацию, Бундесвер поддерживает Украину еще четырьмя Panzerhaubitze 2000, включая комплект боеприпасов", – говорится в сообщении.

Таким образом, количество САУ, которые поставили Украине Германия вместе с Нидерландами, увеличилось до 22.

Напомним, ранее немецкое правительство одобрило продажу Украины 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Их производство может занять несколько лет, поэтому, вероятно, речь идет об укреплении ВСУ в долгосрочной перспективе.

Кроме того, Литва согласилась отремонтировать уже переданные Украине немецкие гаубицы "PzH 2000" .

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