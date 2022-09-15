ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина передасть Україні більше зброї через здатність Києва перемогти, - міністр економіки

Новость на русском →
Берлін, Четвер 15 вересня 2022 12:45
Німеччина передасть Україні більше зброї через здатність Києва перемогти, - міністр економіки Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина бачить можливість перемоги демократії в Україні. Тому Берлін може відправити Києву більше озброєння.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Зараз ви бачите, що це може закінчитися перемогою свободи і демократії", - заявив він.

Міністр заявив, що Німеччина продовжить вирішувати, яку зброю поставляти, обговорюючи це з партнерами по НАТО, додавши, що "в рамках цього процесу, я знаю, що зброї буде більше".

Хабек сказав, що він і перший віце-прем'єр-міністра України Юлія Свириденко на саміті G7 обговорили способи залучення фінансової підтримки для відновлення України.

"Необхідно багато грошей. Більше грошей, ніж можуть принести тільки державні гроші. Нам потрібен інструмент, фонд, який створить сильну і стабільну можливість для компаній інвестувати", - заявив німецький політик, додавши, що Глобальний фонд міг би об'єднати допомогу приватних інвесторів, банків і хедж-фондів.

Нагадаємо, німецька компанія Rheinmetall відновила 16 одиниць Marder, однак не поставила їх в Україну через перешкоди з боку Берліна.

Раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина в черговий раз відмовляється від передачі танків і бронетранспортерів Україні, оскільки "жодна країна ще не почала поставки такого озброєння західного зразка для ЗСУ".

Пізніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав такі рішення з боку Німеччини демонстрацією абстрактного страху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Германия Військова допомога
NEWS
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
Росіяни хочуть "підтопити" ЗСУ на півдні, але тікають у Харківській області: карти боїв
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України