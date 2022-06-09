Германия передаст Украине до 3,5 млн евро: на что пойдут деньги

"Обсудила с Германом Галущенко поддержку устойчивости украинской энергосистемы: Федеральное министерство экономики и защиты климата предоставит "Укрэнерго" до 3,5 млн евро на покупку техники для ремонта электросетей, а Федеральное министерство экономического развития и сотрудничества - кредиты через банковскую группу KfW объемом до 22,5 млн евро", - заявила Фельдгузен.

По ее словам, Германия поддерживает полную интеграцию Украины в ENTSO-E - европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии.

Позже в Минэнерго добавили, что Германия поможет Украине закупить оборудование, которое увеличит возможность экспорта украинской электроэнергии в страны Европы.