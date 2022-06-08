В Германии планируют ввести налоги для компаний, которые наживаются на войне против Украины
Германия может ввести налоги на сверхприбыль для компаний, которые наживаются на войне против Украины. "Свободная демократическая партия" выступает против этой инициативы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание n-tv.
Во время своего визита в Иорданию, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Габек заявил, что он поддерживает инициативу о введении так называемого налога на сверхприбыль. По его словам, есть компании, которые получают огромные прибыли из-за войны России против Украины.
"Получение прибыли от войны это не совсем правильно", - добавил Габек.
В то же время как он отметил, проблема заключается в том, как отличить эти прибыли от других.
"Однако, я считаю, что надо работать над этим, понимая, что это сложно”, - добавил министр.
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