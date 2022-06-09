Німеччина передасть Україні до 3,5 млн євро: на що підуть гроші

Німеччина виділить до 3,5 мільйона євро для підтримки української енергетичної сфери. Кошти підуть на ремонт пошкоджених внаслідок вторгнення РФ електромереж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен за підсумками переговорів з міністром енергетики України Германом Галущенко.
"Обговорила з Германом Галущенко підтримку стійкості української енергосистеми: Федеральне міністерство економіки та захисту клімату надасть "Укренерго" до 3,5 млн євро на покупку техніки для ремонту електромереж, а Федеральне міністерство економічного розвитку та співробітництва - кредити через банківську групу KfW обсягом до 22,5 млн євро", - заявила Фельдгузен.
За її словами, Німеччина підтримує повну інтеграцію України до ENTSO-E - європейської мережі системних операторів передачі електроенергії.
Пізніше в Міненерго додали, що Німеччина допоможе Україні закупити обладнання, яке збільшить можливість експорту української електроенергії до країн Європи.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина готова дати "добро" Іспанії на постачання танків Leopard-2 німецького виробництва до України.
Також ми писали, що Німеччина може запровадити податки на надприбутки для компаній, які наживаються на війні проти України.
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