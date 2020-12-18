Германия передала украинским военным госпиталям оборудование на 3,1 млн евро

Фото: медицинское оборудование (facebook.com)

Германия подарила украинским военным госпиталям медицинское оборудование общей стоимостью 3,1 млн евро. Украинских врачей и младших медицинских работников пригласят пройти практику в госпиталях Бундесвера для оптимального использования аппаратов и повышения квалификации.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Этой передачей медицинского диагностического и лечебного оборудования на общую сумму 3,1 млн евро завершается успешный год сотрудничества с Медицинскими силами Вооруженных сил Украины", - сказала посол Анка Фельдгузен.

В частности, Германия передала в военный госпиталь Чернигова компьютерный томограф стоимостью 300 тысяч евро. Кроме того, новое медицинское оборудование получил Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове, где завершают установку ангиографа стоимостью 850 тысяч евро.

В Главном военном клиническом госпитале Минобороны в Киеве за последние месяцы был проведен капитальный ремонт целого здания, в котором сейчас находится магнитно-резонансный томограф (МРТ). Урологические отделения получили новый аппарат, а травматология - новый рентген.

Как отмечает посольство, в прошлом году киевский госпиталь получил ангиограф и пять мобильных рентгеновских аппаратов стоимостью 1,5 млн евро.

Напомним, ранее Израиль передал для Клинической многопрофильной больницы №17 Харькова аппараты ИВЛ и защитные костюмы.