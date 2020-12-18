ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Германия передала украинским военным госпиталям оборудование на 3,1 млн евро

Пятница 18 декабря 2020 12:26
Германия передала украинским военным госпиталям оборудование на 3,1 млн евро
Фото: медицинское оборудование (facebook.com)
Автор: Андрей Козловский

Германия подарила украинским военным госпиталям медицинское оборудование общей стоимостью 3,1 млн евро. Украинских врачей и младших медицинских работников пригласят пройти практику в госпиталях Бундесвера для оптимального использования аппаратов и повышения квалификации.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Этой передачей медицинского диагностического и лечебного оборудования на общую сумму 3,1 млн евро завершается успешный год сотрудничества с Медицинскими силами Вооруженных сил Украины", - сказала посол Анка Фельдгузен.

В частности, Германия передала в военный госпиталь Чернигова компьютерный томограф стоимостью 300 тысяч евро. Кроме того, новое медицинское оборудование получил Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове, где завершают установку ангиографа стоимостью 850 тысяч евро.

В Главном военном клиническом госпитале Минобороны в Киеве за последние месяцы был проведен капитальный ремонт целого здания, в котором сейчас находится магнитно-резонансный томограф (МРТ). Урологические отделения получили новый аппарат, а травматология - новый рентген.

Как отмечает посольство, в прошлом году киевский госпиталь получил ангиограф и пять мобильных рентгеновских аппаратов стоимостью 1,5 млн евро.

Напомним, ранее Израиль передал для Клинической многопрофильной больницы №17 Харькова аппараты ИВЛ и защитные костюмы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество оборудование

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь