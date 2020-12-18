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Німеччина передала українським військовим госпіталям обладнання на 3,1 млн євро

П'ятниця 18 грудня 2020 12:26
Німеччина передала українським військовим госпіталям обладнання на 3,1 млн євро
Фото: медичне обладнання (facebook.com)
Автор: Андрій Козловський

Німеччина подарувала українським військовим госпіталям медичне обладнання загальною вартістю 3,1 млн євро. Українських лікарів та молодших медичних працівників запросять пройти практику в госпіталях Бундесверу для оптимального використання апаратів і підвищення кваліфікації.

Про це повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні.

"Цією передачею медичного діагностичного та лікувального обладнання на загальну суму 3,1 млн євро завершується успішний рік співпраці з Медичними силами Збройних сил України", - сказала посол Анка Фельдгузен.

Зокрема, Німеччина передала у військовий госпіталь Чернігова комп’ютерний томограф вартістю 300 тисяч євро. Крім того, нове медичне обладнання отримав Військово-медичний клінічний центр Західного регіону у Львові, де завершують встановлення ангіографа вартістю 850 тисяч євро.

У Головному військовому клінічному госпіталі Міноборони в Києві за останні місяці було проведено капітальний ремонт цілої будівлі, в якій зараз знаходиться магнітно-резонансний томограф (МРТ). Урологічні відділення отримали новий апарат, а травматологія - новий рентген.

Як зазначає посольство, минулого року київський госпіталь отримав ангіограф та п’ять мобільних рентгенівських апаратів вартістю 1,5 млн євро.

Нагадаємо, раніше Ізраїль передав для Клінічної багатопрофільної лікарні №17 Харкова апарати ШВЛ і захисні костюми.

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