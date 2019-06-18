Германия ожидает от Зеленского прогресса в борьбе с коррупцией, - Маас

Германия готова поддержать Украину в достижении прогресса в реформах и ожидает от президента страны Владимира Зеленского успешной борьбы с коррупцией. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас, передает DW.

Также, по его словам, Германия готова помочь в разрешении конфликта на востоке Украины. Свои ожидания Маас выразил в интервью немецким СМИ накануне первого официального визита Зеленского в Берлин в качестве президента.

"Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир", - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.

По словам Мааса, Германия и Франция по-прежнему будут прилагать усилия к выполнению минских соглашений.

"Мы также будем требовать конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат", - отметил глава министр.

Напомним, 17 июня президент Украины совершил первый официальный во Францию, где встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном. По результатам встречи Зеленский сообщил, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки переговоров по Донбасу.