Німеччина очікує від Зеленського прогресу в боротьбі з корупцією, - Маас

Німеччина готова підтримати Україну в досягненні прогресу в реформах і очікує від президента країни Володимира Зеленського успішної боротьби з корупцією. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас, передає DW.

Також, за його словами, Німеччина готова допомогти у вирішенні конфлікту на сході України. Свої очікування Маас висловив в інтерв'ю німецьким ЗМІ напередодні першого офіційного візиту Зеленського у Берлін як президента.

"Це, з одного боку, стосується процесу реформ, особливо антикорупційної боротьби. Але насамперед це стосується надії на мир", - підкреслив міністр закордонних справ ФРН.

За словами Мааса, Німеччина і Франція, як і раніше, будуть докладати зусиль до виконання мінських угод.

"Ми також будемо вимагати конструктивного вкладу від Росії, наприклад, звільнення захоплених українських солдатів", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 17 червня президент України здійснив перший офіційний у Францію, де зустрівся з президентом країни Еммануелем Макроном. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом зустрінуться для підготовки переговорів по Донбасу.