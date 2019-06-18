ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Германия ожидает от Зеленского прогресса в борьбе с коррупцией, - Маас

Новости » Политика    18.06.2019 - 07:44
Германия ожидает от Зеленского прогресса в борьбе с коррупцией, - Маас
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Глава МИД Германии заявил о готовности поддержать украинцев в достижении успеха в реформах

Германия готова поддержать Украину в достижении прогресса в реформах и ожидает от президента страны Владимира Зеленского успешной борьбы с коррупцией. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас, передает DW.

Также, по его словам, Германия готова помочь в разрешении конфликта на востоке Украины. Свои ожидания Маас выразил в интервью немецким СМИ накануне первого официального визита Зеленского в Берлин в качестве президента.

"Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир", - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.

По словам Мааса, Германия и Франция по-прежнему будут прилагать усилия к выполнению минских соглашений.

"Мы также будем требовать конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат", - отметил глава министр.

Напомним, 17 июня президент Украины совершил первый официальный во Францию, где встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном. По результатам встречи Зеленский сообщил, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки переговоров по Донбасу.

Украина начинает подготовку к встрече в "нормандском формате" Зеленский: Россия должна выполнить решение Международного Трибунала
Новости Украины Владимир ЗеленскийГерманияреформы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь