Германия ожидает наплыва мигрантов из Беларуси в ближайшие месяцы

По словам министра внутренних дел Бранденбурга Михаэля Штюбгена, мигранты, попавшие в Латвию, Литву и Польшу, вероятно также попытаются попасть и в Германию.

"Мы должны предположить, что большинство из этих людей приедут в Германию в ближайшие месяцы", - заявил Штюбген.

В то же время в Берлине отметили, что пока не планируют принимать дополнительные меры по пограничному контролю. Несмотря на то, что миграционная ситуация в Европе является серьезной сегодня, впрочем ее невозможно сравнить с той, которая состоялась в 2015 году.

Согласно данным правоохранителей Германии, на прошлой неделе в стране выявили 597 случаев незаконного пересечения границы. Большинство выходцев были из Ирака, Сирии, Ирана и Афганистана.