Німеччина очікує напливу мігрантів з Білорусі найближчими місяцями

За словами міністра внутрішніх справ Бранденбурга Міхаеля Штюбгена, мігранти, які потрапили до Латвії, Литви й Польщі, ймовірно також спробують потрапити й до Німеччини.

"Ми маємо припустити, що більшість із цих людей приїдуть до Німеччини найближчими місяцями", - заявив Штюбген.

Водночас у Берліні відзначили, що поки не планують вживати додаткових заходів щодо прикордонного контролю. Попри те, що міграційна ситуація в Європі є серйозною сьогодні, втім її неможливо порівняти з тією, яка відбулась у 2015 році.

Згідно з даними правоохоронців Німеччини, минулого тижня в країні виявили 597 випадків незаконного перетину кордону. Більшість вихідців були з Іраку, Сирії, Ірану й Афганістану.