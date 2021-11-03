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Німеччина очікує напливу мігрантів з Білорусі найближчими місяцями

Автор: Сергій Пишкін

Федеральна земля Бранденбург на сході Німеччини очікує напливу нелегальних мігрантів найближчими місяцями. Поки додаткових заходів контролю за кордоном не планують.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DPA.

За словами міністра внутрішніх справ Бранденбурга Міхаеля Штюбгена, мігранти, які потрапили до Латвії, Литви й Польщі, ймовірно також спробують потрапити й до Німеччини.

"Ми маємо припустити, що більшість із цих людей приїдуть до Німеччини найближчими місяцями", - заявив Штюбген.

Водночас у Берліні відзначили, що поки не планують вживати додаткових заходів щодо прикордонного контролю. Попри те, що міграційна ситуація в Європі є серйозною сьогодні, втім її неможливо порівняти з тією, яка відбулась у 2015 році.

Згідно з даними правоохоронців Німеччини, минулого тижня в країні виявили 597 випадків незаконного перетину кордону. Більшість вихідців були з Іраку, Сирії, Ірану й Афганістану.

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ГерманияБілорусьМіграційна криза