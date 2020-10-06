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Германия отозвала своего посла из Минска для консультаций

Берлин , Вторник 06 октября 2020 17:59
Германия отозвала своего посла из Минска для консультаций
Фото: Манфред Хутерер (belrynok.by)
Автор: Максим Зайченко

Во вторник, 6 октября, посла Германии в Беларуси Манфреда Хутерера отозвали в Берлин для консультаций. Ранее своих послов отозвали другие европейские страны.

Об этом сообщает белорусское издание tut.by со ссылкой на информированные источники.

"Посол Германии Манфред Хутерер уезжает сегодня - он отозван для консультаций в Берлин", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в МИД Польши сообщили, что часть послов стран Евросоюза в Беларуси отзываются на консультации по согласованию с Европейской службой внешних связей.

Также сообщалось, что МИД Литвы отзывает посла в Минске для консультаций.

Отметим, посол Украины продолжит работать в Беларуси.

РБК-Украина писало, что недавно МИД Беларуси отозвал своих послов из Литвы и Польши, а также призвал Варшаву и Вильнюс поступить так же. Также в белорусском ведомстве попросили Литву и Польшу сократить свои дипломатические представительства в стране. Позже Литва и Польша отказались от предложения Минска.

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