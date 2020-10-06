Німеччина відкликала свого посла з Мінська для консультацій

Фото: Манфред Хутерер (belrynok.by)

У вівторок, 6 жовтня, посла Німеччини в Білорусі Манфреда Хутерера відкликали в Берлін для консультацій. Раніше своїх послів відкликали інші європейські країни.

Про це повідомляє білоруське видання tut.by з посиланням на інформовані джерела.

"Посол Німеччини Манфред Хутерер їде сьогодні - він відкликаний для консультацій до Берліна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в МЗС Польщі повідомили, що частина послів країн Євросоюзу в Білорусі відкликаються на консультації за погодженням з Європейською службою зовнішніх зв'язків.

Також повідомлялося, що МЗС Литви відкликає посла в Мінську для консультацій.

Зазначимо, посол України продовжить працювати в Білорусі.

РБК-Україна писало, що нещодавно МЗС Білорусі відкликав своїх послів з Литви та Польщі, а також закликав Варшаву і Вільнюс вчинити так само. Також у білоруському відомстві попросили Литву і Польщу скоротити свої дипломатичні представництва в країні. Пізніше Литва і Польща відмовилися від пропозиції Мінська.