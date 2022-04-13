Когда Германия откажется от импорта газа, угля и нефти из России: ответ Берлина

Германия готова полностью отказаться от импорта российской нефти и угля до конца 2022 года. Что касается газа, то обойтись без него Берлин пока не готов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России" .

Отметим, на сегодня Берлин говорит только о существенном сокращении поставок российского угля и нефти. В частности, Министерстве экономики Германии в ответ на запрос РБК-Украина отметили высокую вероятность того, что импорт нефти прекратится уже до конца года.

"Ожидается, что в результате изменений контракта зависимость от российской нефти уже снизится до 25%, и эти измененные цепочки поставок вступят в силу в ближайшие недели и месяцы. Ожидается, что к середине года импорт российской нефти в Германию сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать почти независимыми", - сказали в Минэкономики ФРГ.

Также до конца года планируется отказ от российского угля. И уже до начала лета на большинстве электростанций либо полностью откажутся от него, либо значительно сократят использование. А основные промышленные потребители угля, а именно сталелитейная промышленность, которая импортирует 11% российского кокса, уже меняют свои контракты на поставку.

"В результате изменений в контракте зависимость от угля снизится с 50% до примерно 25% в ближайшие несколько недель. Это будет происходить шаг за шагом с апреля, и будет продолжаться", - сообщили изданию в немецком Минэкономики.

Но что касается газа, то отказаться от него Германия не готова. В прошлом году на российский газ приходилось около 55% импорта, в конце I квартала 2022 года доля упала до 40%. Но это произошло из-за сокращения российских поставок.