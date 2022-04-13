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Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России

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Берлин, Среда 13 апреля 2022 15:00
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: Rainer Keuenhof-Pool/Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Евросоюз не готов почти единым фронтом поддержать эмбарго на поставки нефти и газа из РФ. Ключевой здесь остается позиция Германии, находящейся в энергетической зависимости от Москвы. Как немцы планируют избавляться от нее и когда это случится – ниже в материале РБК-Украина.

В мире все больше стран отказываются от закупки энергоносителей в России. О прекращении импорта нефти, угля и газа уже в текущем году заявили США, Канада, Великобритания, страны Балтии, Польша и Италия. Другие страны или четко не высказались по этому поводу, или как Германия признались в неготовности в скором времени полностью прекратить импорт из РФ.

Берлин пока говорит лишь о планах существенного сокращения закупки российского угля и нефти. Сейчас поставки из РФ покрывают 35% потребности в нефти. Есть вероятность, что импорт прекратится уже до конца текущего года, сообщили РБК-Украина в министерстве экономики Германии. Там отметили, что за последние несколько недель были предприняты шаги по прекращению поставок из России: контракты не продлеваются, срок их действия истекает, а российский импорт постепенно сокращается.

"Ожидается, что в результате изменений контракта зависимость от российской нефти уже снизится до 25%, и эти измененные цепочки поставок вступят в силу в ближайшие недели и месяцы. Ожидается, что к середине года импорт российской нефти в Германию сократится вдвое. К концу года мы стремимся стать почти независимыми", - сказали в минэкономики ФРГ в ответе на запрос РБК-Украина.

До конца года в планах ФРГ снять и полную зависимость от импорта угля из РФ. К началу лета большинство операторов электростанций полностью откажутся от каменного угля из России или значительно сократят его использование, говорят там.

"Основные промышленные потребители угля, а именно сталелитейная промышленность, которая импортирует 11% российского кокса, уже меняют свои контракты на поставку. В результате изменений в контракте зависимость от угля снизится с 50% до примерно 25% в ближайшие несколько недель. Это будет происходить шаг за шагом с апреля, и будет продолжаться", – сообщили изданию в немецком минэкономики.

А вот отказаться от российского газа Германия пока не готова. В прошлом году доля поставок российского газа в ФРГ составляла в среднем 55%. В конце первого квартала 2022 года она упала до 40%. Но это произошло не потому, что немцы решили меньше покупать, а потому что Россия сократила поставки газа в Европу. Это привело к росту цен на газ, что подтвердили и в минэкономики ФРГ. В итоге, Германия увеличила закупки газа в Норвегии и Нидерландах.

С импортом LNG пока у Берлина сложности, поскольку нет терминала для приема танкеров. Для этого две установки по регазификации планируется ввести в эксплуатацию в текущем и в следующем году. Для этого Германии, по информации минэкономики страны, нужно будет достроить трубопроводную систему под место размещения терминалов.

Поставки LNG позволят сократить импорт газа из России лишь до 30%, сообщал Spigel в марте, ссылаясь на служебную записку министра экономики Германии Роберта Хабека. Хотя, если установить терминалы в районе входа газа из трубопровода "Северный поток-2", то процесс можно ускорить, поскольку вся сухопутная инфраструктура для транспортировки газа уже выстроена, и сейчас просто нужно заменить источник ресурса – трубопровод на танкерные поставки. Правда, в полном объеме поставки газа заменить не получится в силу относительно малых мощностей установок по регазификации – в среднем порядка 5 млрд кубометров в год.

Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России

СП-2 так и остался нереализованным проектом ФРГ и РФ (Фото: nord-stream2.com by Paul Langrock)

Сейчас по долгосрочным контрактам с "Газпромом" цена газа в разы ниже, чем на споте. Если трубопроводные поставки из РФ заменить на LNG, то цена газа вырастет существенно, соответственно, это отразится на его стоимости для населения и промышленности. Именно этого боится правительство Германии.

Генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что правительству ФРГ, как и правительствам других стран, сложно будет принять решение об отказе от российского газа, не получив согласие людей больше экономить энергоресурсы и снизить в перспективе температуру в своих квартирах.

"Я думаю, что сейчас, учитывая полное понимание людей в мире, в Европе и в Германии того, что происходит в Украине, нужно донести мысль о том, что тепло в их квартирах может стоить человеческие жизни в Украине", – сказал он в комментарии изданию.

Российские энергоносители используются в Германии практически во всех сферах: отопление, транспорт и производство. Пока ни одна из них не готова к отказу от поставок по привычному маршруту.

"Мы должны приложить особые усилия в сферах транспорта и строительства, потому что здесь зависимость от нефти и газа особенно высока, и обе отрасли также не достигли своих целей по защите климата в 2021 году", – отметили в минэкономики ФРГ. Кроме того, для сокращения потребления газа и нефти нужно ускорить введение норм энергоэффективности не только в промышленности, но и непосредственно домохозяйствами, говорят там.

Немецкая позиция сводится к тому, что к введению санкций в отношении энергоносителей нужно подходить детально, просчитывая все возможные потери.

"Каждая принятая санкция должна будет действовать не три дня или три недели, а несколько лет. Эмбарго на российский импорт ископаемого топлива будет иметь серьезные последствия для потребительских цен и поставок. Тем не менее, вы можете видеть из наших заявлений, что мы продвигаемся к поэтапному отказу от импорта энергоносителей из России", – заявили в минэкономики Германии.

Источники РБК-Украины в дипломатических кругах тем временем отмечают, что переговорные процессы с Германией не подтверждают решительный настрой Берлина как можно скорее отказаться от российских энергоносителей, прежде всего, от газа. ФРГ сильно боится потерять конкурентные преимущества в Европе, которые у нее есть сейчас благодаря совместным проектам с Россией.

Германия более 20 лет очень тесно сотрудничает в РФ по энергетическому направлению, и имеет более выгодные условия при импорте энергоресурсов, чем другие партнеры России в Европе. Это не раз подтверждал Владимир Путин. Немецкие компании были допущены к добыче газа в РФ, а российские – к транспортировке газа в Европу. С 2011 года начала работать первая нитка совместного газопровода "Северный поток-1". Вторую нитку запустили в 2012 году, что позволило поставлять в Европу более 55 млрд кубометров российского газа в год.

В минэкономики Германии проигнорировали вопрос РБК-Украина насчет инициативы президента Польши Анджея Дуды демонтировать "Северный поток-2". Что будет с этим газопроводом – пока неизвестно. Его сертификация остановлена немецким регулятором.

Источники в дипломатических кругах говорят, что влияние России на политиков и чиновников Германии довольно ощутимое в процессе переговоров последних месяцев. На днях стало известно, что Владимир Зеленский отказался от визита в Украину президента ФРГ Вальтера Штайнмайера.

Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России

Вальтер Штайнмайер (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как сообщило немецкое издание Bild, это случилось из-за тесных контактов президента Германии с российскими чиновниками, в частности, с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также поддержки проекта СП-2.

Вместо Штайнмайера в Киев приглашен канцлер ФРГ Олаф Шольц. Зеленский провел с ним телефонный разговор, по итогу которого в ОП заявили, что в последнее время позиция Германии "меняется в пользу Украины". Правда, не уточнили, по каким направлениям заметны эти изменения. Подтверждения от Шольца посетить Киев пока нет. Тем временем ряд партий Германии упрекнули канцлера в нерешительности.

Удастся ли Украине убедить Германию ужесточить позицию в отношении России – пока неясно. Берлин, похоже, выбирает краткосрочные выгоды, пытаясь не замечать риски усиления зависимости от РФ в долгосрочной перспективе.

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Германия Нефть Санкции против России Олаф Шольц
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