Коли Німеччина відмовиться від імпорту газу, вугілля і нафти з Росії: відповідь Берліна
Німеччина готова повністю відмовитися від імпорту російської нафти і вугілля до кінця 2022 року. Що стосується газу, то обійтися без нього Берлін поки не готовий.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Час для ембарго. Або коли Німеччина перестане купувати газ у Росії".
Зазначимо, на сьогодні Берлін говорить лише про істотне скорочення поставок російського вугілля і нафти. Зокрема, Міністерстві економіки Німеччини у відповідь на запит РБК-Україна відзначили високу ймовірність того, що імпорт нафти припиниться вже до кінця року.
"Очікується, що в результаті змін контракту залежність від російської нафти вже знизиться до 25%, і ці змінені ланцюжки поставок набудуть чинності в найближчі тижні і місяці. Очікується, що до середини року імпорт російської нафти до Німеччини скоротиться вдвічі. До кінця року ми прагнемо стати майже незалежними", - сказали в Мінекономіки ФРН.
Також до кінця року планується відмова від російського вугілля. І вже до початку літа на більшості електростанцій або повністю відмовляться від нього, або значно скоротять використання. А основні промислові споживачі вугілля, а саме сталеливарна промисловість, яка імпортує 11% російського коксу, вже змінюють свої контракти на поставку.
"В результаті змін в контракті залежність від вугілля знизиться з 50% до приблизно 25% в найближчі кілька тижнів. Це відбуватиметься крок за кроком з квітня, і триватиме", - повідомили виданню в німецькому Мінекономіки.
Але що стосується газу, то відмовитися від нього Німеччина не готова. Торік на російський газ припадало близько 55% імпорту, наприкінці I кварталу 2022 року частка впала до 40%. Але це сталося через скорочення російських поставок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що деякі країни ЄС виступають категорично проти введення ембарго на імпорт російської нафти.
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