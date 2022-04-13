МИД Литвы об эмбарго российской нефти: некоторые страны ЕС категорически против

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что некоторые страны ЕС категорически против введения эмбарго российской нефти в рамках шестого пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Пока у нас сильное противодействие со стороны нескольких стран, но проект шестого пакета, подготовку которого начала Еврокомиссия, содержит предложения по нефти. Они могут быть исключены категорическим вето, но переговоры ведутся", - заявил министр.

При этом Ландсбергис не сообщил, какие страны не поддерживают такие санкции против России.