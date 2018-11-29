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Германия отказалась прислать военные корабли в Черное море

Новости » Политика    29.11.2018 - 21:42
Германия отказалась прислать военные корабли в Черное море
Фото: Штеффен Зайберт (Bundesregierung/Güngör)

Зайберт добавил, что новые санкции являются "несколько поспешной" инициативой

Правительство Германии отклонило призыв Украины направить немецкие военные корабли в Черное море после атаки России на украинские корабли и моряков. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Зайберт добавил, что новые санкции являются "несколько поспешной" инициативой.

"Сейчас самое главное - сдержанность и диалог. Отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется, поскольку Германия добивается от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации", - сказал он.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки заявил, что он разберется с нападением РФ на украинские корабли и моряков в Керченском проливе.

Также сенаторы Соединенных Штатов Америки разработали резолюцию, которая осуждает задержание украинских кораблей в Керченском проливе и призывает освободить всех украинских моряков.

28 ноября 2018 года вступил в силу закон, которым предусматривается введение военного положения в Украине.

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