Германия отказалась прислать военные корабли в Черное море

Зайберт добавил, что новые санкции являются "несколько поспешной" инициативой
Правительство Германии отклонило призыв Украины направить немецкие военные корабли в Черное море после атаки России на украинские корабли и моряков. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.
Зайберт добавил, что новые санкции являются "несколько поспешной" инициативой.
"Сейчас самое главное - сдержанность и диалог. Отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется, поскольку Германия добивается от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации", - сказал он.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки заявил, что он разберется с нападением РФ на украинские корабли и моряков в Керченском проливе.
Также сенаторы Соединенных Штатов Америки разработали резолюцию, которая осуждает задержание украинских кораблей в Керченском проливе и призывает освободить всех украинских моряков.
28 ноября 2018 года вступил в силу закон, которым предусматривается введение военного положения в Украине.