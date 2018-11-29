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Німеччина відмовилася надіслати військові кораблі в Чорне море

Новини » Політика    29.11.2018 - 21:42
Німеччина відмовилася надіслати військові кораблі в Чорне море
Фото: Штеффен Зайберт (Bundesregierung/Güngör)

Зайберт додав, що нові санкції є "дещо поспішним" ініціативою

Уряд Німеччини відхилив заклик України направити німецькі військові кораблі у Чорне море після атаки Росії на українські кораблі і моряків. Про це заявив прес-секретар уряду Штеффен Зайберт, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Зайберт додав, що нові санкції є "дещо поспішною" ініціативою.

"Зараз найголовніше - стриманість і діалог. Відправка німецьких кораблів до узбережжю Криму не планується, оскільки Німеччина домагається від обох сторін стриманості і зниження ескалації", - сказав він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки заявив, що він розбереться з нападом РФ на українські кораблі і моряків у Керченській протоці.

Також Сполучених Штатів Америки розробили резолюцію, яка засуджує затримання українських кораблів в Керченській протоці і закликає звільнити всіх українських моряків.

28 листопада 2018 року набув чинності закон, яким передбачається введення військового положення в Україні.

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