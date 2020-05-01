Германия откажет "Северному потоку-2" в иммунитете к директиве ЕС

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"Северный поток-2" будет подлежать европейскому регулированию

Федеральное сетевое агентство Германии откажет "Северному потоку-2" в иммунитете к газовой директиве Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Сообщается, что немецкий регулятор разослал сторонам проект решения, который есть в распоряжении Handelsblatt. Согласно документу, он отклоняет заявку Nord Stream 2 AG, постановив, что газопровод подлежит европейскому регулированию.

Также сообщается, что российский "Газпром" с начала года требовал освободить "Северный-поток-2" от регулирования ЕС. Такая возможность предусмотрена в измененной газовой директиве ЕС при направлении соответствующего запроса в регулятор той страны Евросоюза, в территориальных водах которой заканчивается трубопровод.

"В качестве обоснования в нем говорится о том, что "Северный поток-2" в свете недостаточной реализации не выполняет условия закона об энергетическом хозяйстве Германии для освобождения от правил", - говорится в документе.

Также издание пишет, что стороны процесса обязаны ответить регулятору о своей позиции до 8 мая, после чего Федеральное сетевое агентство объявит окончательное решение.

Напомним, в феврале "Газпром" попросил Германию вывести Nord Stream из-под европейской газовой директивы.

Отметим, газовая директива ЕС является одним из ключевых документов европейского энергетического законодательств, который регулирует рынки газа на территории Евросоюза. Несмотря на санкции США, российская сторона утверждает, что "Северный поток-2" запустят до конца года или в I квартале 2021 года.