ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина відмовила "Північному потоку-2" у звільненні від Газової директиви ЄС

Новини » Економіка     15.05.2020 - 10:20
Німеччина відмовила "Північному потоку-2" у звільненні від Газової директиви ЄС
Фото: Північний потік-2 (facebook com oceanscanlimited)

Навіть в разі завершення будівництва "Газпром" зможе використовувати трубопровід тільки на 50%

Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило російському проекту "Північний потік-2" в імунітеті до газової директиви Європейського союзу. Про це повідомляється на сайті агентства.

Регулятор відхилив заявку Nord Stream 2 AG, постановивши, що газопровід підлягає європейському регулюванню.

Згідно з повідомленням, звільнення газопроводу від вимог Газової директиви ЄС було б можливо, якби він був завішаний до 23 травня 2019 року. "Це не відноситься до Nord Stream 2", - йдеться в заяві регулятора.

Російський "Газпром" з початку року вимагав звільнити "Північний потік-2" від регулювання ЄС. Така можливість передбачена у зміненій газової директиви ЄС за направлення відповідного запиту до регулятор тієї країни Євросоюзу, в територіальних водах якої закінчується трубопровід.

Зазначимо, газова директива ЄС є одним з ключових документів європейського енергетичного законодавства, що регулює ринки газу на території Євросоюзу. Згідно p газовою директивою, "Газпром" зможе використовувати "Північний потік-2" після завершення будівництва тільки на 50%. Решта потужності повинні бути надані третім постачальникам.

Нагадаємо, в лютому "Газпром" попросив вивести Німеччину Nord Stream - 2 з-під європейської газової директиви.

Незважаючи на санкції США, російська сторона стверджує, що "Північний потік-2" запустять до кінця року або в I кварталі 2021 року.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ЕвросоюзГерманияСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся