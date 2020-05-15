Німеччина відмовила "Північному потоку-2" у звільненні від Газової директиви ЄС

Фото: Північний потік-2 (facebook com oceanscanlimited)

Навіть в разі завершення будівництва "Газпром" зможе використовувати трубопровід тільки на 50%

Федеральне мережеве агентство Німеччини відмовило російському проекту "Північний потік-2" в імунітеті до газової директиви Європейського союзу. Про це повідомляється на сайті агентства.

Регулятор відхилив заявку Nord Stream 2 AG, постановивши, що газопровід підлягає європейському регулюванню.

Згідно з повідомленням, звільнення газопроводу від вимог Газової директиви ЄС було б можливо, якби він був завішаний до 23 травня 2019 року. "Це не відноситься до Nord Stream 2", - йдеться в заяві регулятора.

Російський "Газпром" з початку року вимагав звільнити "Північний потік-2" від регулювання ЄС. Така можливість передбачена у зміненій газової директиви ЄС за направлення відповідного запиту до регулятор тієї країни Євросоюзу, в територіальних водах якої закінчується трубопровід.

Зазначимо, газова директива ЄС є одним з ключових документів європейського енергетичного законодавства, що регулює ринки газу на території Євросоюзу. Згідно p газовою директивою, "Газпром" зможе використовувати "Північний потік-2" після завершення будівництва тільки на 50%. Решта потужності повинні бути надані третім постачальникам.

Нагадаємо, в лютому "Газпром" попросив вивести Німеччину Nord Stream - 2 з-під європейської газової директиви.

Незважаючи на санкції США, російська сторона стверджує, що "Північний потік-2" запустять до кінця року або в I кварталі 2021 року.

Автор: Олександр Білоус