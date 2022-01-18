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Германия опровергла закрытие неба для поставок оружия в Украину, - BILD

Автор: Илона Свиридова

Министерство обороны Германии опровергло информацию о том, что немецкое воздушное пространство закрыто для самолетов, которые поставляют оружие в Украину. Накануне британские военные самолеты доставили противотанковое вооружение, облетев территорию Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста BILD Юлиана Репке.

"Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу", - процитировал он официальный ответ немецкого Минобороны.

Напомним, ранее UK Defence Journal предположил, что Германия не позволила британским самолетам с военной помощью для Украины войти в свое воздушное пространство. Из-за этого они следовали более длинным маршрутом через Данию.

Накануне в аэропорту "Борисполь" сели два транспортных самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.

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