Німеччина спростувала закриття неба для поставок зброї до України, - BILD

Міністерство оборони Німеччини спростувало інформацію про те, що німецький повітряний простір закрито для літаків, які постачають зброю до України. Напередодні британські військові літаки доставили протитанкове озброєння, облетівши територію Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Bild Юліана Рьопке.

"Німеччина не відмовляла в доступі до свого повітряного простору, оскільки Великобританія не подавала запит, між Великобританією і Німеччиною не було суперечки з цього питання", - процитував він офіційну відповідь німецького Міноборони.

Нагадаємо, раніше UK Defence Journal припустив, що Німеччина не дозволила британським літакам з військовою допомогою для України увійти в свій повітряний простір. Через це вони слідували більш довгим маршрутом через Данію.

Напередодні в аеропорту "Бориспіль" сіли два транспортні літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доставили легкі протитанкові оборонні системи.