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Германия одобрит применение COVID-вакцины AstraZeneca для лиц старше 65 лет

Автор: Роман Тверденко

В Германии разрешат колоть вакцину AstraZeneca от коронавируса пациентам в возрасте от 65 лет. Исследования доказали ее безопасность для старшей возрастной группы.

Об этом сообщает Reuters.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что вскоре регулятор вакцин одобрит применение препарата для старших пациентов.

Ожидается, что из-за этого в Германии увеличат паузу между введением первой и второй дозы вакцины до 12 недель, чтобы скорее сделать первый укол как можно большему количеству людей. Уже одна доза вакцины создает существенную защиту против тяжелого течения болезни и снижает риск госпитализации.

Считается, что позицию Германии и ряда стран касательно применения AstraZeneca в старшей группе изменили данные об эффективности препарата в Великобритании.

Основной вакциной в Германии является препарат разработки Pfizer и немецкой компании BioNTech.

Напомним, на этой неделе во Франции правительство одобрило применение вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca для людей в возрасте от 65 лет, которые имеют сопутствующие заболевания. Раньше прививки этим препаратом делали гражданам младше указанного возраста.

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Новости Украины Германиявакцина от коронавирусаКоронавирус
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