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Франция одобрила применение вакцины AstraZeneca для пожилых людей

Новина українською → Париж, Вторник 02 марта 2021 11:43
Франция одобрила применение вакцины AstraZeneca для пожилых людей Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Во Франции правительство одобрило применение вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca для людей в возрасте от 65 лет, которые имеют сопутствующие заболевания. Раньше прививки этим препаратом делали гражданам младше указанного возраста.

Об этом сообщает ВВС.

"Люди, которые страдают на сопутствующие заболевания, могут быть вакцинированы (препаратом, - ред.) AstraZeneca, в том числе люди в возрасте от 65 до 74 лет", - сказал министр здравоохранения Оливье Веран.

В прошлом месяце Франция не одобряла применение вакцины AstraZeneca для старших людей, ссылаясь на отсутствие данных для оценки эффективности препарата для этой возрастной группы. Однако с того времени исследования показали, что прививки очень эффективен для людей пожилого возраста.

Напомним, вакцину компании AstraZeneca следует использовать для всех взрослых категорий населения. Она может оказаться эффективной и для пожилых людей, заявила экспертная панель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также сообщалось, что в течение прошлых недель ряд стран решили не вводить вакцину AstraZeneca пожилым людям старше 65 лет.

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