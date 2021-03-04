RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Німеччина схвалить застосування COVID-вакцини AstraZeneca для осіб старше 65 років

Автор: Роман Тверденко

У Німеччині дозволять колоти вакцину AstraZeneca від коронавіруса пацієнтам віком від 65 років. Дослідження довели її безпеку для старшої вікової групи.

Про це повідомляє Reuters.

Канцлер Ангела Меркель заявила, що незабаром регулятор вакцин схвалить застосування препарату для старших пацієнтів.

Очікується, що через це в Німеччині збільшать паузу між введенням першої і другої дози вакцини до 12 тижнів, щоб швидше зробити перший укол як можна більшій кількості людей. Вже одна доза вакцини створює істотний захист проти важкого перебігу хвороби і знижує ризик госпіталізації.

Вважається, що позицію Німеччини і ряду країн щодо застосування AstraZeneca в старшій групі змінили дані про ефективність препарату у Великобританії.

Основний вакциною в Німеччині є препарат розробки Pfizer і німецької компанії BioNTech.

Нагадаємо, на цьому тижні у Франції уряд схвалив застосування вакцини від коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca для людей у віці від 65 років, які мають супутні захворювання. Раніше щеплення цим препаратом робили громадянам віком до зазначеного віку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Германиявакцина від коронавірусуКоронавірус
Читайте також
Медзакупівлі про вакцину Sinovac: першу партію повинні поставити не пізніше 7 березня
МОЗ розробить алгоритм позачергової вакцинації від коронавірусу
Україна незабаром отримає нові дані про британський штам COVID в країні, - Ляшко
Прогноз погоди