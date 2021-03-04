Німеччина схвалить застосування COVID-вакцини AstraZeneca для осіб старше 65 років

Канцлер Ангела Меркель заявила, що незабаром регулятор вакцин схвалить застосування препарату для старших пацієнтів.

Очікується, що через це в Німеччині збільшать паузу між введенням першої і другої дози вакцини до 12 тижнів, щоб швидше зробити перший укол як можна більшій кількості людей. Вже одна доза вакцини створює істотний захист проти важкого перебігу хвороби і знижує ризик госпіталізації.

Вважається, що позицію Німеччини і ряду країн щодо застосування AstraZeneca в старшій групі змінили дані про ефективність препарату у Великобританії.

Основний вакциною в Німеччині є препарат розробки Pfizer і німецької компанії BioNTech.