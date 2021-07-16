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Германия объявила режим военной катастрофы: что происходит

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство обороны Германии ввело режим военной катастрофы. Теперь командиры смогут собственным решением направлять технику на помощь местным властям.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel.

Отметим, число жертв потопа в Германии превысило 100 человек.

В стране со вторника длятся сильные дожди, из-за которых образовалось наводнение.

В связи с этим министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр приняла решение ввести в стране режим военной катастрофы.

К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли уже 850 военных. По словам главы Минобороны, число привлеченных военных будет расти.

Напомним, Германию накрыло мощное наводнение, оно продолжается еще со вторника.

Кроме того, в Германии из-за наводнения более тысячи человек пропали без вести.

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Германиянаводнениечрезвычайное положение