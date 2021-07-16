Німеччина оголосила режим військової катастрофи: що відбувається

Міністерство оборони Німеччини ввело режим військової катастрофи. Тепер командири зможуть за власним рішенням направляти техніку на допомогу місцевій владі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.
Зазначимо, кількість жертв потопу в Німеччині перевищила 100 осіб.
У країні з вівторка тривають сильні дощі, через які утворилася повінь.
У зв'язку з цим міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер прийняла рішення ввести в країні режим військової катастрофи.
До ліквідації наслідків стихійного лиха залучили вже 850 військових. За словами голови Міноборони, кількість залучених військових буде зростати.