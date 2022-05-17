Германия обвинила Путина в росте цен в мире

Российский президент Владимир Путин несет персональную ответственность за рост цен на продовольствие и энергоносители. Такого мнения придерживается министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД .

Власти РФ ведением войны против Украины провоцируют рост цен. Кроме того, блокировка портов в Черном море может привести к дефициту зерна.

"Отрицательные последствия, в частности рост цен на продукты питания или энергетику, являются ответственностью исключительно российского президента", – заявила Бербок.

Ранее министр назвала сознательным переход агрессии РФ в состояние "зерновой войны". Блокада Россией украинских портов и похищение зерна из элеваторов, по ее мнению, является частью плана дестабилизации мира.