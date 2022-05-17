Німеччина звинуватила Путіна в зростанні цін у світі

Російський президент Володимир Путін несе персональну відповідальність за зростання цін на продовольство та енергоносії. Такої думки дотримується міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільниці МЗС.

Влада РФ веденням війни проти України провокує зростання цін. Окрім того, блокування портів у Чорному морі може призвести до дефіциту зерна. "Негативні наслідки, зокрема зростання цін на продукти харчування або на енергетику, є відповідальністю виключно російського президента", – заявила Бербок. Раніше міністерка назвала свідомим перехід агресії РФ у стан "зернової війни". Блокада Росією українських портів та викрадення зерна з елеваторів, на її думку, є частиною плану з дестабілізації світу.