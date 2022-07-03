Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины, - Шольц

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос о гарантиях безопасности, которые мы можем дать. Это непрерывный процесс. Понятно, что он не будет таким, как если бы кто-то был членом НАТО", - заявил он.

Шольц добавил, что дипломатическая сфера ведет подготовку к периоду после окончания войны в Украине, который, по его мнению, "скоро наступит".