Німеччина обговорює з союзниками гарантії безпеки для України, - Шольц

Про це заявив канцлер Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми обговорюємо з близькими союзниками питання про гарантії безпеки, які ми можемо дати. Це безперервний процес. Зрозуміло, що він не буде таким, як якщо б хтось був членом НАТО", - заявив він.

Шольц додав, що дипломатична сфера веде підготовку до періоду після закінчення війни в Україні, який, на його думку, "скоро настане".