Германия обещает передать Украине современную систему ПВО

Германия планирует поставить Украине современные системы противовоздушной обороны. Речь идет о ракетах класса "воздух-воздух" IRIS-T.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.
Во время своего выступления в Бундестаге, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что современные системы ПВО помогут Украине "защитить большие города от российских воздушных атак".
Стоит отметить, что правительство Германии уже направило в Украину:
По словам Шольца, сегодня Германия работает над тем, чтобы передать нашим бойцам тяжелое вооружение, речь идет о IRIS-T, современные самоходные гаубицы и радары слежения.
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