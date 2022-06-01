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Германия обещает передать Украине современную систему ПВО

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия планирует поставить Украине современные системы противовоздушной обороны. Речь идет о ракетах класса "воздух-воздух" IRIS-T.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Во время своего выступления в Бундестаге, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что современные системы ПВО помогут Украине "защитить большие города от российских воздушных атак".

Стоит отметить, что правительство Германии уже направило в Украину:

  • 15 тонн боеприпасов;
  • 100 тысяч ручных гранат;
  • более 5 тысяч противотанковых мин.

По словам Шольца, сегодня Германия работает над тем, чтобы передать нашим бойцам тяжелое вооружение, речь идет о IRIS-T, современные самоходные гаубицы и радары слежения.

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