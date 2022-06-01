Германия обещает передать Украине современную систему ПВО

Во время своего выступления в Бундестаге, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что современные системы ПВО помогут Украине "защитить большие города от российских воздушных атак".

Стоит отметить, что правительство Германии уже направило в Украину:

15 тонн боеприпасов;

100 тысяч ручных гранат;

более 5 тысяч противотанковых мин.

По словам Шольца, сегодня Германия работает над тем, чтобы передать нашим бойцам тяжелое вооружение, речь идет о IRIS-T, современные самоходные гаубицы и радары слежения.