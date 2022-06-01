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Німеччина обіцяє передати Україні сучасну систему ППО

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина планує поставити Україні сучасні системи протиповітряної оборони. Йдеться про ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DW.

Під час свого виступу у Бундестазі, канцлер НІмеччини Олаф Шольц заявив, що сучасні системи ППО допоможуть Україні "захистити великі міста від російських повітряних атак".

Варто відзначити, що уряд Німеччини вже направив до України:

  • 15 тонн боєприпасів;
  • 100 тисяч ручних гранат;
  • більше 5 тисяч протитанкових мін.

За словами Шольца, сьогодні НІмеччина працює над тим, аби передати нашим бійцям важке озброєння, йдеться про IRIS-T, сучасні самохідні гаубиці та радари стеження.

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