Германия назвала запрет DW в России "политической реакцией"

Немецкое правительство расценивает запрет на вещание DW в России как "политическую реакцию". При этом она несоизмерима с мерами Берлина по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства .

"Запрет вещания Deutsche Welle в России и закрытие офиса в Москве абсолютно неприемлемы", - заявила министр культуры и массовых коммуникаций Клаудия Рот.

По ее словам, решение немецкой стороны запретить вещание RT DE без лицензии нельзя уравнивать с запретом DW, у которого была лицензия на вещание в России.

"Это совершенно иная ситуация… DW также организован независимо от государства. Это означает, что, в отличие от RT DE, немецкое государство не имеет никакого влияния на телеканал. Поэтому я настоятельно призываю российскую сторону не использовать проблемы с лицензированием телеканала RT для политической реакции", - добавила Рот.