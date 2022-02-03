Германия назвала запрет DW в России "политической реакцией"
Немецкое правительство расценивает запрет на вещание DW в России как "политическую реакцию". При этом она несоизмерима с мерами Берлина по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого правительства.
"Запрет вещания Deutsche Welle в России и закрытие офиса в Москве абсолютно неприемлемы", - заявила министр культуры и массовых коммуникаций Клаудия Рот.
По ее словам, решение немецкой стороны запретить вещание RT DE без лицензии нельзя уравнивать с запретом DW, у которого была лицензия на вещание в России.
"Это совершенно иная ситуация… DW также организован независимо от государства. Это означает, что, в отличие от RT DE, немецкое государство не имеет никакого влияния на телеканал. Поэтому я настоятельно призываю российскую сторону не использовать проблемы с лицензированием телеканала RT для политической реакции", - добавила Рот.
Напомним, накануне немецкий регулятор вынес каналу RT DE предписание о прекращении вещания, на что Россия пригрозила ответными мерами.
Сегодня стало известно, что Москва запретила спутниковое и любое другое вещание телерадиокомпании Deutsche Welle на территории России.