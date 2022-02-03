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Німеччина назвала заборону DW в Росії "політичною реакцією"

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Берлін, Четвер 03 лютого 2022 18:37
Німеччина назвала заборону DW в Росії "політичною реакцією" Фото: міністр культури і масових комунікацій Німеччина Клаудія Рот (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Німецький уряд розцінює заборону на мовлення DW в Росії як "політичну реакцію". При цьому вона непорівнянна з заходами Берліна щодо заборони мовлення німецькомовного телеканалу RT DE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

"Заборона мовлення Deutsche Welle в Росії та закриття офісу в Москві абсолютно неприйнятні", - заявила міністр культури і масових комунікацій Клаудія Рот.

За її словами, рішення німецької сторони заборонити мовлення RT DE без ліцензії не можна зрівнювати із забороною DW, у якого була ліцензія на мовлення в Росії.

"Це зовсім інша ситуація... DW також організований незалежно від держави. Це означає, що, на відміну від RT DE, німецька держава не має ніякого впливу на телеканал. Тому я настійно закликаю російську сторону не використовувати проблеми з ліцензуванням телеканалу RT для політичної реакції", - додала Рот.

Нагадаємо, напередодні німецький регулятор виніс каналу RT DE припис про припинення мовлення, на що Росія пригрозила заходами у відповідь.

Сьогодні стало відомо, що Москва заборонила супутникове та будь-яке інше мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території Росії.

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