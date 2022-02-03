ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Удар пришелся на DW. Россия объявила ответ Германии на запрет Russia Today

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 15:50
Удар пришелся на DW. Россия объявила ответ Германии на запрет Russia Today Фото: Россия объявила ответ Германии на запрет Russia Today (mid.ru)
Автор: Валерия Полищук

Россия в ответ на запрет вещания каналу Russia Today DE объявила об ответных мерах. Удар пришелся по немецкому холдингу Deutche Welle.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Россия прекращает спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle на территории страны.

Также РФ аннулирует аккредитацию всех сотрудников российского бюро германской телерадиокомпании и закрывает корреспондентский пункт.

Кроме того, МИД России инициировал процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Напомним, Германия приостановила спутниковое вещание немецкоязычного новостного канала Russia Today еще в конце 2021 года из-за отсутствия действующей лицензии.

До этого YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Германия
NEWS
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"