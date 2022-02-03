Удар пришелся на DW. Россия объявила ответ Германии на запрет Russia Today
Россия в ответ на запрет вещания каналу Russia Today DE объявила об ответных мерах. Удар пришелся по немецкому холдингу Deutche Welle.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
Россия прекращает спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle на территории страны.
Также РФ аннулирует аккредитацию всех сотрудников российского бюро германской телерадиокомпании и закрывает корреспондентский пункт.
Кроме того, МИД России инициировал процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
Напомним, Германия приостановила спутниковое вещание немецкоязычного новостного канала Russia Today еще в конце 2021 года из-за отсутствия действующей лицензии.
До этого YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today.