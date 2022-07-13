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Германия назвала точные даты прекращения импорта российского угля и нефти

Фото: Германия откажется от российского угля и нефти до конца года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть – с 31 декабря, что ознаменует серьезное изменение источника энергоснабжения страны.

Об этом заявил замминистра финансов Германии Йорг Кукис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ключевой задачей немецкого правительства является заполнение огромного пробела, который останется, когда Европейский Союз откажется от 158 миллиардов кубометров российского газа.

По словам Кукиса, ранее Россия поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти от годового потребления страны. Он добавил, что сейчас Германия ищет альтернативу российским поставкам — такой альтернативой могут стать США и Катар.

"Всем, кто знаком с историей нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом влияния СССР на Восточную Европу, знают, что избавится от этой зависимости — дело не тривиальное, но мы этого добьемся за несколько месяцев", — заявил Кукис.

Напомним, Россия смогла продавить Германию и Канаду на точечное смягчение санкций, вернув себе газовую турбину для "Северного потока-1".

Подробнее о том, почему Запад пошел на уступки, станет ли это опасным прецедентом для новых послаблений и как Москва шантажирует Европу энергетическим оружие - читайте в материале РБК-Украина.

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