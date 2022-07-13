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Німеччина назвала точні дати припинення імпорту російського вугілля і нафти

Фото: Німеччина відмовиться від російського вугілля і нафти до кінця року (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина повністю припинить закуповувати російське вугілля 1 серпня, а російську нафту – з 31 грудня, що ознаменує серйозну зміну джерела енергопостачання країни.

Про це заявив заступник міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ключовим завданням німецького уряду є заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів російського газу.

За словами Кукіса, раніше Росія поставляла до Німеччини 40% вугілля і 40% нафти від річного споживання країни. Він додав, що зараз Німеччина шукає альтернативу російським поставкам — такою альтернативою можуть стати США і Катар.

"Всім, хто знайомий з історією нафтопроводу "Дружба", який вже був інструментом впливу СРСР на Східну Європу, знають, що позбудеться цієї залежності — справа не тривіальна, але ми цього доб'ємося за кілька місяців", — заявив Кукіс.

Нагадаємо, Росія змогла продавити Німеччину і Канаду на точкове пом'якшення санкцій, повернувши собі газову турбіну для "Північного потоку-1".

Детальніше про те, чому Захід пішов на поступки, чи стане це небезпечним прецедентом для нових послаблень і як Москва шантажує Європу енергетичною зброєю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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