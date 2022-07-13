Германия назвала точные даты прекращения импорта российского угля и нефти

Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть – с 31 декабря, что ознаменует серьезное изменение источника энергоснабжения страны.

Об этом заявил замминистра финансов Германии Йорг Кукис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ключевой задачей немецкого правительства является заполнение огромного пробела, который останется, когда Европейский Союз откажется от 158 миллиардов кубометров российского газа.

По словам Кукиса, ранее Россия поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти от годового потребления страны. Он добавил, что сейчас Германия ищет альтернативу российским поставкам — такой альтернативой могут стать США и Катар.

"Всем, кто знаком с историей нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом влияния СССР на Восточную Европу, знают, что избавится от этой зависимости — дело не тривиальное, но мы этого добьемся за несколько месяцев", — заявил Кукис.