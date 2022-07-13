Німеччина назвала точні дати припинення імпорту російського вугілля і нафти

Про це заявив заступник міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ключовим завданням німецького уряду є заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів російського газу.

За словами Кукіса, раніше Росія поставляла до Німеччини 40% вугілля і 40% нафти від річного споживання країни. Він додав, що зараз Німеччина шукає альтернативу російським поставкам — такою альтернативою можуть стати США і Катар.

"Всім, хто знайомий з історією нафтопроводу "Дружба", який вже був інструментом впливу СРСР на Східну Європу, знають, що позбудеться цієї залежності — справа не тривіальна, але ми цього доб'ємося за кілька місяців", — заявив Кукіс.