Германия назвала антисемитские высказывания Лаврова абсурдом

Правительство Германии посчитало абсурдным заявление Сергея Лаврова о том, что евреи якобы "самые ожесточенные антисемиты" . Берлин назвал его слова распространением российской пропаганды, которая не нуждается в комментариях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Гебештрайта .

"Распространяемая Сергеем Лавровым российская пропаганда не нуждается в комментариях. Это абсурдно", - цитирует Гебештрайта France 24.

Напомним, в интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров упомянул о еврейских корнях президента Украины Владимира Зеленского и сравнил его с Адольфом Гитлером. В Офисе президента назвали заявление главы российской дипломатии пещерным антисемитизмом.

Отметим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что своими словами Лавров показал глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит.

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