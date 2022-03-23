Германия направит в Украину 2 тысячи ручных гранатометов

Германия поддержит украинских военных вооружением в войне против Российской Федерации. Планирует прислать 2 тысячи ручных гранатометов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DPA .

Как сообщил изданию источник, Минобороны Германии планирует поставить Украине еще 2000 противотанковых вооружений Panzerfaust из запасов Бундесвера.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Швеция передаст Украине еще 5 тысяч единиц противотанкового оружия.

Война России против Украины длится двадцать восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.