Німеччина направить в Україну 2 тисячі ручних гранатометів

Німеччина підтримає українських військових озброєнням у війні проти Російської Федерації. Планує надіслати 2 тисячі ручних гранатометів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на DPA .

Як повідомило виданню джерело, Міноборони Німеччини планує поставити Україні ще 2000 протитанкових озброєнь Panzerfaust із запасів Бундесверу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Швеція передасть Україні ще 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.

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