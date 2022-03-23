Швеция передаст Украине еще 5 тысяч единиц противотанкового оружия
Швеция помогает Украине в борьбе с Российской Федерацией. Планирует дополнительно прислать еще 5 тысяч единиц противотанкового оружия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Svenska Dagbladet.
"Мы считаем очень важным продолжать активно поддерживать Украину. Очень приятно, что они могут помешать российским планам на успех в Украине. Их борьба-это также борьба за европейский порядок безопасности",- заявил министр.
По словам Гульквиста, новый пакет военной поддержки также будет включать и оборудование для разминирования.
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