Германия направит первые зенитки Gepard в Украину уже в июле, - СМИ

Как отмечает издание, в связи с переговорами между министром обороны Кристины Ламбрехт и ее украинским коллегой Алексеем Резниковым, Украина получит первые 15 единиц Gepard в июле.

Отметим, что ЗСУ "Гепард", это немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка, которая производилась компанией Krauss-Maffei с середины 1970х.